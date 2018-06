London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen sich gemeinsam um ein Ende des Bürgerkriegs in Syrien bemühen. Putin habe Cameron angerufen, um ihm zu seinem Wahlsieg vor zweieinhalb Wochen zu gratulieren, teilte eine britische Regierungssprecherin am Montag in London mit. In dem Telefonat seien beide Politiker übereingekommen, dass die Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts wieder aufgenommen werden müssten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.