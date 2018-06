Bamako (AFP) Aus einem fahrenden Auto heraus haben Bewaffnete in der malischen Hauptstadt Bamako einen UN-Blauhelmsoldaten getötet. Ein weiterer Soldat sei bei der Attacke in der Nacht verletzt worden, hieß es aus Kreisen der Sicherheitskräfte. Die Angreifer seien noch nicht identifiziert worden, die Tat werde als "Terroranschlag" eingestuft. Die UN-Mission Minusma in dem westafrikanischen Land gab an, beide Opfer stammten aus Bangladesch.

