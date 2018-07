Paris (AFP) Die Industrie- und Schwellenländer der OECD haben im vergangenen Jahr weniger als die Hälfte ihrer Entwicklungshilfe für die ärmsten Länder der Welt ausgegeben. Dies prangert die Nichtregierungsorganisation ONE in einem am Dienstag vorgelegten Bericht an, in dem sie zugleich generell den Rückgang bei den Ausgaben für Entwicklungshilfe in den vergangenen vier Jahren beklagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.