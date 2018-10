Köln (SID) - Beim Deutschen Fußball-Bund ist der Tag der Kaderbekanntgaben. Bundestrainer Joachim Löw benennt sein Aufgebot für die Länderspiele gegen die USA in Köln (10. Juni) und gegen Gibraltar in Faro (13. Juni) - und muss dafür auch einige Weltmeister aus dem Urlaub holen. "Ideal ist dieser Termin nicht", sagte Löw, "aber wir sind immer gut damit gefahren, nicht zu lamentieren." Zudem verrät U21-Trainer Horst Hrubesch am Dienstag, welche Spieler er zur EM nach Tschechien (17. bis 30. Juni) mitnimmt.

Nach Sabine Lisicki und Angelique Kerber will auch Andrea Petkovic ihr Auftaktspiel bei den French Open erfolgreich absolvieren. Die an Nummer zehn gesetzte Darmstädterin spielt gegen Shelby Rodgers aus den USA. Am Dienstag hat auch Rafael Nadal, zuletzt schwächelnder König von Roland Garros, seinen ersten Auftritt. Der nur an Nummer sechs gesetzte Spanier trifft auf den Franzosen Quentin Halys.