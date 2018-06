Leipzig (dpa) - Auch für heute hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder zum Streik beim US-Versandhändler Amazon in Leipzig aufgerufen. Nach dem langen Wochenende würde sich ein Streik besonders krass auswirken, sagte Verdi-Streikleiter Thomas Schneider. "Viele Bestellungen vom Pfingstwochenende bleiben liegen." Zudem soll es zu einer gemeinsamen Streikkundgebung der Amazon-Beschäftigten und der ebenfalls streikenden Kita-Erzieherinnen kommen. Bereits am vergangenen Freitag hatten sich laut Verdi 450 Menschen am Amazon-Streik in Leipzig beteiligt.

