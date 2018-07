Washington (dpa) - Bei einem Tornado im Norden Mexikos sowie bei Unwettern in den US-Bundesstaaten Texas und Oklahoma sind seit dem Wochenende mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. In Mexiko wurden bei dem Wirbelsturm im nördlichen Bundesstaat Coahuila mindestens 13 Menschen getötet und 229 weitere verletzt. Das Innenministerium rief den Notstand aus. Mexikos Präsident Enrique Peña wollte heute in das Katastrophengebiet an der Grenze zum US-Bundesstaat Texas zu reisen. In Texas und Oklahoma wurden bei Tornados mindestens fünf Menschen getötet, berichtet die "USA Today".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.