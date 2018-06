Addis Abeba (AFP) Bei den Parlamentswahlen in Äthiopien hat wenig überraschend die regierende Partei EPRDF einen überragenden Sieg eingefahren. Die Wahlkommission des ostafrikanischen Staates veröffentlichte am Mittwoch Teilergebnisse der Wahl vom Sonntag, wonach die Regierungspartei bislang 442 der 547 Sitze gewann. In der Hauptstadt Addis Abeba errang die EPRDF demnach alle 23 Mandate, dort hatte die Opposition bei der Wahl zuvor ihren einzigen Sitz gewonnen. Ein anderer Sitz war 2010 an einen unabhängigen Politiker gegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.