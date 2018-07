Sydney (AFP) Der Geiselnehmer von Sydney hat nach Aussagen einer behandelnden Psychiaterin vermutlich unter Schizophrenie gelitten. Der aus dem Iran stammende Islamist Man Haron Monis, der im Dezember 2014 mehrere Geiseln in einem Café der australischen Metropole in seine Gewalt gebracht hatte, sei im Mai 2010 zu ihr in die Praxis gekommen, berichtete Kristen Barrett am Mittwoch vor Gericht in Sydney. "Er antwortete sehr ausweichend, er fühlte sich die ganze Zeit beobachtet, sogar im Bad - mein Eindruck war, dass er eine chronische Schizophrenie hatte", sagte sie.

