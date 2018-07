Cleveland (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und seine Atlanta Hawks sind im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NBA ausgeschieden. Das beste Vorrundenteam der Eastern Conference verlor auch das vierte Spiel in der best-off-seven-Serie bei den Cleveland Cavaliers 88:118, bei denen Superstar LeBron James zum fünften Mal nacheinander in die Endspiele einzog. Für Cleveland ist es der zweite Finaleinzug nach 2007, wo man den San Antonio Spurs unterlegen war.

James war mit 23 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists Matchwinner der "Cavs", mit denen er nun auch den Premieren-Titel will. "Wir haben alles, was es dafür braucht", sagte der Forward bei der Übergabe der Trophäe für den Gewinn des Conference-Titels. Schröder kam bei den Hawks auf 19:03 Minuten Spielzeit und brachte es in seinem letzten Saisonspiel dabei auf vier Punkte und vier Assists. Bester Werfer bei Atlanta war Jeff Teague mit 17 Zählern.