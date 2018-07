Frankfurt/Main (SID) - Dirk Nowitzki wird in der kommenden Woche im Rahmen eines Heimatbesuches eine Pressekonferenz in Frankfurt/Main geben. Der Basketball-Superstar steht am 4. Juni (11.00 Uhr) am Hauptsitz seines Sponsors ING-DiBa Rede und Antwort. Dies gab das Finanzinstitut bei Facebook bekannt. Ob der Kapitän des NBA-Teams Dallas Mavericks an Fronleichnam schon für die EM (5. bis 20. September) zu- oder absagt, ist nicht bekannt.