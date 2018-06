Brasília (AFP) Nach einem Vierteljahrhundert auf der Flucht ist in Brasilien ein wegen vielfachen Mords verurteilter italienischer Mafiaboss festgenommen worden. Der 56-jährige Pasquale Scotti, ein früheres Führungsmitglied der Camorra, habe unter falschem Namen in der nordöstlichen Stadt Recife gelebt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Selbst seine dortige Familie habe seine wahre Identität nicht gekannt.

