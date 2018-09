Brasília (AFP) Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist in Brasilien ein Journalist ermordet worden, der im Drogenmilieu recherchierte. Wie der Verband der Lokalradios des Landes am Dienstag mitteilte, wurde der 53-jährige Djalma Santos da Conceição in der Nähe der Kleinstadt Conceição da Feira gut hundert Kilometer von Salvador de Bahía entfernt tot aufgefunden. Die Leiche wurde demnach Ende vergangener Woche entdeckt. Der Mann sei allem Anschein nach gefoltert worden.

