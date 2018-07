Paris (AFP) Der Verwaltungsrat des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus Group hat sich für eine weitere Amtszeit des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Tom Enders ausgesprochen. Das Gremium habe Enders gebeten, nach dem Ende seines aktuellen Mandats für mindestens eine weitere Amtszeit an der Konzernspitze zu bleiben, erklärte der Verwaltungsratsvorsitzende Denis Ranque am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Amsterdam.

