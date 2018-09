Cuxhaven (AFP) Nach dem Austritt einer größeren Rauchwolke aus einem havarierten Düngemittel-Frachter in der Nordsee haben die Behörden die Bevölkerung an der niedersächsischen Küste vor der entstehenden Geruchsbelästigung gewarnt. Die Bürger würden vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, teilte das für maritime Notfälle zuständige Havariekommando am Mittwoch in Cuxhaven mit. Eine "unmittelbare gesundheitliche Gefährdung" für die Bevölkerung bestehe nach ersten Erkenntnissen aber nicht.

