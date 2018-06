Berlin (AFP) CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat den Beschluss der großen Koalition zur Vorratsdatenspeicherung gegen Kritik verteidigt und die SPD zur Zustimmung aufgefordert. "Die jetzt gefundene Lösung halte ich in der Tat für ausgewogen, weil sie einen guten Kompromiss zwischen der Wahrung der Freiheit auf der einen Seite und der Gewährleistung von Sicherheit auf der anderen Seite darstellt", sagte Tauber am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Der CDU-Politiker hatte sich in der Vergangenheit selbst kritisch über die anlasslose Speicherung von Verbindungsdaten geäußert.

