Sankt Augustin (AFP) Ein gestohlener Koffer mit einer Knochenmarkspende ist wieder aufgetaucht: Nachdem der Transportkoffer am Dienstag am Bahnhof Siegburg von unbekannten Tätern entwendet worden war, wurde er am Dienstagabend von Reinigungspersonal in einem Zug gefunden, wie die Bundespolizeidirektion in Sankt Augustin am Mittwoch mitteilte. Der Koffer war demnach nach bisherigen Erkenntnissen noch funktionstüchtig, weil er über eine eigenständige Kühlung verfügt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.