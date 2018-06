Athen (AFP) Nach monatelangem Ringen geht die Griechenland-Rettung offenbar in die entscheidende Phase: Die Vertreter Athens und der Gläubiger-Institutionen wollten nach Angaben aus griechischen Regierungskreisen am Mittwoch beginnen, schon gefundene Einigungen auf Arbeitsebene in einem Entwurf festzuklopfen. Verhandlungsführer Euclid Tsakalotos sagte in einem Interview, Teil der Beratungen sei schon ein neues, drittes Rettungspaket.

