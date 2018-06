Köln (AFP) Wegen der bevorstehenden Entschärfung einer 20-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Mittwochmorgen in Köln die größte Evakuierungsaktion seit Kriegsende begonnen. In einem Bereich von einem Kilometer rund um den Bombenfundort müssen bis zu 20.000 Menschen die Häuser verlassen, darunter 1100 Bewohner eines großen Alten- und Pflegeheims.

