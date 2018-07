Karlsruhe (AFP) Die Änderungen bei den Maklerprovisionen für Mietwohnungen können wie geplant zum 1. Juni in Kraft treten. Mit einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Immobilienmakler und auch einen Mieter abgewiesen, die das Gesetz per einstweiliger Anordnung stoppen wollten.

