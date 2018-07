Nürnberg (AFP) Die Erwartungen der deutschen Verbraucher an die Konjunktur sind im Mai leicht gestiegen. Wie aus der am Mittwoch in Nürnberg veröffentlichten GfK-Konsumklimastudie hervorgeht, stieg neben der Konjunkturerwartung auch Kauflaune leicht an. Dagegen entwickelte sich die Einkommenserwartung im Vergleich zum Vormonat etwas zurück.

