Berlin (AFP) Im Machtkampf bei der AfD hat Parteichef Bernd Lucke den Verzicht auf die Parteiführung angeboten, wenn sich auch seine Kontrahentin Frauke Petry zurückzieht. Lucke plädierte in der neuen Ausgabe der Wochenzeitung "Zeit" dafür, dass ein dritter Kandidat die künftige Führung der AfD übernimmt. "Eine sehr gute Lösung wäre jemand, der das Vertrauen beider Seiten genießt, so dass der Konflikt in der Partei damit gelöst werden könnte", sagte Lucke laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Er könne sich eine konkrete Person vorstellen, wolle derzeit aber keinen Namen nennen.

