Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat Angaben aus Athen zurückgewiesen, bei der Griechenland-Rettung sei ein Durchbruch in greifbarer Nähe. Die Verhandlungen mit den Gläubiger-Institutionen seien "noch nicht sehr viel weitergekommen", sagte Schäuble am Mittwochabend in den ARD-"Tagesthemen". Er sei daher "immer ein bisschen überrascht, dass aus Athen immer so gesagt wird, wir stünden kurz vor einer Einigung".

