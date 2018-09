München (AFP) Der bayrische Bund der Steuerzahler hat die Kosten für den bevorstehenden G-7-Gipfel auf Schloss Elmau auf fast 360 Millionen Euro beziffert und als viel zu hoch kritisiert. Der Regionalverband berief sich dabei am Mittwoch in München auf eigene "Recherchen und Berechnungen" mit. Offiziellen Angaben der Behörden zufolge belaufen sich die Kosten auf 130 Millionen Euro. Der Verband machte die Wahl des Ortes für die hohen Kosten verantwortlich. Das Luxushotel in den Bergen sei nur mit extrem hohem Aufwand zu sichern.

