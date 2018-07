Köln (AFP) Viele Verbraucher in Deutschland zeigen einer Studie zufolge Interesse an fleischlosen Wurstprodukten. Bereits 41 Prozent der Gesamtbevölkerung sind bereits aufgeschlossen gegenüber vegetarischen Wurstwaren, wie aus einer am Mittwoch vom Marktforschungs- und Beratungsinstitut YouGov in Köln vorgestellten Untersuchung hervorgeht.

