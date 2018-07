Berlin (AFP) Die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff sieht ihre Bedenken gegen die Vorratsdatenspeicherung durch den Beschluss der Regierung nicht ausgeräumt. Der Gesetzentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) entspreche nicht vollumfänglich dem, was das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof für die verfassungskonforme Ausgestaltung gefordert hätten, erklärte sie am Mittwoch in Berlin.

