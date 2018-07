Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will zur Entlastung von Italien und Griechenland innerhalb von zwei Jahren insgesamt 40 000 Flüchtlinge auf andere EU-Staaten verteilen. Deutschland soll mit 8763 Migranten den größten Anteil aufnehmen. Diese Zahlen nennt ein Vorschlag, der der dpa in Brüssel vorliegt und den die EU-Kommission am Mittag vorstellen will. Es handele sich dabei um eine "Notfallmaßnahme" angesichts stark steigender Flüchtlingszahlen, wie schon die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte. Eine solche Verteilung per Quote ist unter den EU-Staaten sehr umstritten.

