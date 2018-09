Brüssel (AFP) Trotz heftigen Widerstands will die EU-Kommission laut einem Zeitungsbericht zehntausende Flüchtlinge in Europa umsiedeln. Diesen Vorschlag wolle die Kommission am Mittwoch in Brüssel vorstellen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch unter Berufung auf einen Entwurf des Gremiums. Um Italien und Griechenland zu entlasten, sollen demnach von dort insgesamt 40.000 Menschen auf andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union verteilt werden.

