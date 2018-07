Brüssel (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Pläne der EU-Kommission zur Umverteilung von 40.000 Flüchtlingen in Italien und Griechenland auf andere EU-Staaten begrüßt. Das Vorhaben sei "ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Ban am Mittwoch nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. Er rief die Mitgliedstaaten auf, "Mitgefühl" und "Verantwortung" in der Flüchtlingsfrage zu zeigen.

