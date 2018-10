Wolfsburg (SID) - Der monatelange Poker um Spielmacher Kevin de Bruyne von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg könnte bald ein Ende haben. Wie de Bruynes Berater Patrick de Koster erklärte, soll es schon nach dem Pokalfinale am Samstag gegen Borussia Dortmund (20.00 Uhr/ARD und Sky) Gespräche mit dem VfL über eine Vertragsverlängerung geben.

"Kevin sagt, dass es eine Super-Saison war. Wolfsburg spielt nächste Saison Champions League und will ihn unbedingt behalten. Nach dem Pokalfinale setzen wir uns zusammen", sagte de Koster der Bild.

Der 32-malige belgische Nationalspieler besitzt bei den "Wölfen" noch einen Vertrag bis 2019. Der VfL würde den Kontrakt gerne vorzeitig verlängern. Allerdings sollen mehrere europäische Top-Klubs wie Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid und auch Bayern München an dem 23-Jährigen interessiert sein.

Über ein mögliches Interesse der Bayern sagte de Bruyne der Sport Bild: "Wenn das so ist, dann müssen die Bayern mit Wolfsburg reden. Dann wissen hier die Verantwortlichen Bescheid, was genau im Raum steht. Ich lese es nur in der Zeitung, mit welchen Vereinen ich in Verbindung gebracht werde. Ich habe aber bis jetzt noch mit keinem anderen Klub gesprochen. Dennoch kann ich jetzt nicht sagen, ich bleibe definitiv."