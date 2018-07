Chemnitz (SID) - Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat mit Mittelfeldspieler Karol Karlik einen neuen Vertrag bis 2016 plus Option abgeschlossen. Der 28-Jährige hatte bei den Sachsen im Winter einen Kontrakt bis Mitte 2015 unterschrieben, konnte sich wegen einer schweren Fußverletzung aber kaum auszeichnen. Zum Trainingsstart am 21. Juni will der 28-Jährige wieder voll belastbar sein.