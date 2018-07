Zürich (SID) - Der Fußball-Kontinentalverband Nord- und Zentralamerikas sowie der Karibik (CONCACAF) hat nach der Festnahme seines Präsidenten Jeffrey Webb den im neuerlichen FIFA-Skandal ermittelnden Behörden seine volle Unterstützung zugesagt. Das teilte der CONCACAF am Mittwochabend mit, ohne jedoch auf die schwerwiegenden Vorwürfe einzugehen.

FIFA-Vizepräsident Webb (Kaimaninseln) war am Mittwoch als einer von sieben hochrangigen Funktionären des Weltverbandes festgenommen worden. Die FIFA-Ethikkommission sperrte auch den 50-Jährigen daraufhin vorläufig von alle Aktivitäten im Fußball. Den Festgenommenen wird Geldwäsche, die Annahme von Bestechungsgeldern sowie Korruption bei WM-Vergaben und TV-Rechten vorgeworfen. Das CONCACAF-Hauptquartier in Miami war am Mittwoch durchsucht worden.