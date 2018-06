Zürich (SID) - Der 65. Kongress und damit die Präsidenten-Wahl des Fußball-Weltverbands FIFA finden trotz der Festnahmen von sechs hochrangigen Funktionären statt. Das teilte die FIFA am Mittwochvormittag mit. Zuvor hatte die Kantonspolizei Zürich wegen eines Ersuchens aus den USA die FIFA-Mitglieder im Hotel "Baur au Lac" verhaftet. Es sollen auch Verantwortliche aus dem FIFA-Exekutivkomitee darunter sein.

"Von unserer Seite aus werden wir den Kongress ausrichten, das hat mit den laufenden Verfahren nichts zu tun", sagte FIFA-Mediendirektor Walter De Gregorio: "Es gab niemals die Idee, den Kongress oder die Präsidenten-Wahl zu verschieben. Wir fahren mit der Agenda fort."

Am Freitag will sich FIFA-Präsident Joseph S. Blatter (79) dennoch in seine fünfte Amtszeit wählen lassen, sein einziger Herausforderer ist der jordanische Prinz Ali bin Al Hussein (39).