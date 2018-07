Zürich (dpa) - Die Wahl zum FIFA-Präsidenten findet ungeachtet der Polizeimaßnahmen in Zürich wie geplant am Freitag statt. Das teilte die FIFA bei einer Pressekonferenz mit. Auch der Kongress werde wie vorgesehen morgen und Freitag abgehalten, sagte Kommunikationschef Walter de Gregorio. Schweizer Behörden hatten am Morgen sechs FIFA-Funktionäre festgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.