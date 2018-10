Berlin (dpa) - Nach den Ermittlungen gegen den Fußball-Weltverband FIFA haben sich Bundestagsmitglieder für eine Neuausschreibung der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 ausgesprochen. Die Grünen fordern einen Neuanfang bei der FIFA. Dazu gehöre auch eine Neuvergabe der allem Anschein nach gekauften Turniere, heißt es in einer Pressemitteilung. Der sportpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Eberhard Gienger, fordert ebenfalls Aufklärung darüber, ob die WM-Vergaben an Russland und Katar tatsächlich manipuliert wurden. Wenn dies so sei, müssten die Vergabeverfahren neu aufgerollt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.