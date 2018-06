London (AFP) Die britische Regierung wird wichtige Steuern wie im Wahlkampf versprochen bis 2020 festschreiben. Die Einkommen- und die Mehrwertsteuer sowie die Sozialabgaben würden per Gesetz für die kommenden fünf Jahre eingefroren, heißt es in dem am Mittwoch von Queen Elizabeth II. vorgestellten Regierungsprogramm von Premierminister David Cameron. Nach der Zeremonie mit der Königin im Oberhaus debattiert das Parlament in den kommenden Tagen das Programm der konservativen Regierung und stimmt darüber ab.

