Paris (AFP) Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) pocht auf einen künftigen Zugang auch zu militärischen Anlagen im Iran. "Die IAEA hat das Recht, einen Zugang zu allen Anlagen zu fordern, auch zu den militärischen", sagte IAEA-Chef Yukiya Amano am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP und der französischen Tageszeitung "Le Monde" in Paris. Geregelt ist das in einem Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag, das der Iran im Falle eines Abkommens zu seinem Atomprogramm umsetzen will.

