Hyderabad (AFP) Die Zahl der Hitzetoten in Indien steigt weiter: Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, starben bereits mehr als 1100 Menschen aufgrund der seit Tagen andauernden Rekordtemperaturen. In dem am schlimmsten betroffenen südlichen Bundesstaat Andhra Pradesh erlagen seit dem 18. Mai fast 900 Menschen der Hitze. Die Behörden forderten Hilfe bei der Trinkwasserversorgung. Für die kommenden Tage sagten die Behörden einen Rückgang der Temperaturen voraus.

