Havanna (AFP) Unter den Opfern eines Luftangriffs der kolumbianischen Streitkräfte auf Kämpfer der Farc-Guerilla ist nach Angaben der Gruppe auch einer ihrer Unterhändler bei den Friedensgesprächen in Kuba. Der Farc-Kommandeur Pastor Alape sagte am Mittwoch am Rande der Verhandlungen in Havanna, Jairo Martínez gehöre zu den "ermordeten Guerillakämpfern". Er sei auf einer "pädagogischen Mission" in der Region Cauca im Südwesten Kolumbiens gewesen, als er vergangene Woche bei dem Luftangriff der Armee zusammen mit 26 anderen Farc-Kämpfern getötet wurde.

