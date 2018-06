Den Haag (AFP) Im Zuge einer Großrazzia gegen Mitglieder des Motorradklubs Bandidos haben niederländische Polizisten am Mittwoch 19 Verdächtige festgenommen. Die Ermittler durchsuchten nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft mehr als 30 Wohnungen. Die Festnahmen erfolgten demnach in den südlichen Provinzen Brabant und Limburg und in Gebieten an der Grenze zu Belgien und Deutschland. An der Razzia waren etwa 400 Beamte beteiligt.

