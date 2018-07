Köln (dpa) - Entwarnung am Rhein: Die 20 Zentner schwere Fliegerbombe ist in Köln erfolgreich und ohne Zwischenfälle entschärft worden. Um 15.53 Uhr haben Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes den Blindgänger unschädlich gemacht. Zuvor hatten rund 20 000 Menschen in einem Radius von einem Kilometer rund um den Fundort ihre Häuser verlassen müssen. Die größte Evakuierungsaktion in der Kölner Nachkriegsgeschichte verlief nach Angaben der Stadt zügig und problemlos.

