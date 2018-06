Rovinj (SID) - Der deutsche Pilot Matthias Dolderer peilt beim dritten Saisonrennen der Red-Bull-Air-Race-Weltmeisterschaft im kroatischen Rovinj erneut einen Platz auf dem Siegertreppchen an. "Wir kommen hochmotiviert aus Japan und hoffen, an das Chiba-Ergebnis anknüpfen zu können", sagte der 44-Jährige aus Tannheim, der in Japan mit Rang drei den dritten Podiumsplatz seiner Karriere perfekt gemacht hatte.

Der Führende im WM-Gesamtklassement, Paul Bonhomme, visiert derweil seinen dritten Sieg in Folge an. "Wir müssen das Rennen in Rovinj so angehen, als wäre es das erste der Saison", sagte der Brite: "Du darfst dich nie auf deinen Lorbeeren ausruhen, dafür ist das Rennen zu hart." Sechs Punkte beträgt sein Vorsprung nach den Siegen in Abu Dhabi und Chiba vor dem Australier Matt Hall (18 Punkte) an. Dolderer ist Vierter (7).