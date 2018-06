Fulda (SID) - Das erste Final-Four-Turnier im Pokalwettbewerb der Tischtennis Bundesliga (TTBL) findet am 9. Januar 2016 in Ulm statt. Das gab der Ligaverband in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt. Anfang des Jahres hatte die TTBL den Modus des Pokalwettbewerbs reformiert. In Ulm treten erstmals nur noch vier Mannschaften gegeneinander an. Beim Top-Acht-Event im Dezember 2014 hatte sich Rekordmeister Borussia Düsseldorf durchgesetzt.