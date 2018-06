Berlin (dpa) - Unmittelbar vor Beginn der möglicherweise entscheidenden Tarifrunde hat die Eisenbahngewerkschaft EVG den Druck auf die Deutsche Bahn erhöht. Sollte es bei dem heutigen Treffen kein Ergebnis geben, werde man natürlich in den nächsten Tagen zu einem Warnstreik aufrufen müssen, bekräftigte EVG-Chef Alexander Kirchner in der ARD. Die Gewerkschaft dringt auf einen Tarifabschluss. Kirchner zeigte sich aber zuversichtlich: "Eigentlich sind wir schon sehr weit gekommen." Das jüngste Bahn-Angebot von 3,4 Prozent und 1,5 Prozent mehr Geld in zwei Schritten reicht der EVG nicht aus.

