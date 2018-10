Paris (SID) - Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer steht ohne Satzverlust in der dritten Runde der French Open in Paris. Der 33 Jahre alte Schweizer setzte sich gegen Marcel Granollers aus Spanien 6:2, 7:6 (7:1), 6:3 durch und trifft am Freitag auf den Bosnier Damir Dzumhur.

"Ich habe das Spiel kontrolliert, auch als ich im zweiten Satz mit einem Break in Rückstand lag", sagte Federer, der in Roland Garros 2009 zum bislang einzigen Mal triumphiert hatte: "Ich habe variiert, ich war offensiv und am Netz erfolgreich. Alles in allem bin ich sehr, sehr zufrieden."

Etwas mehr Mühe hatte Federers Landsmann Stan Wawrinka, der in vier Sätzen (6:3, 6:4, 5:7, 6:3) gegen den Serben Dusan Lajovic gewann. Wawrinka bekommt es nun mit Steve Johnson aus den USA zu tun.