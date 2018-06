Istanbul (AFP) Ein Streik in der größten Autofabrik der Türkei ist nach 13 Tagen beendet worden. Die Mitarbeiter des Renault-Werks in Bursa bei Istanbul hätten am Mittwochmorgen ihre Arbeit wieder aufgenommen, teilte Oyak Renault mit, ein Joint Venture zwischen dem französischen Autobauer und einem Pensionsfonds der türkischen Armee. Demnach akzeptierten die Beschäftigten eine einmalige Zahlung von 1000 Lira (350 Euro), was einem Monatsgehalt entspricht. Zudem sagte das Unternehmen zu, die Gehälter in Kürze anzuheben und eine leistungsabhängige Jahresprämie zu zahlen. Den Arbeitern drohten keine Disziplinarmaßnahmen wegen der Teilnahme an den Streiks, erklärte Oyak Renault.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.