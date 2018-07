Kiew (AFP) In der Ukraine laufen nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation (NGO) etwa 30.000 HIV-Infizierte Gefahr, nicht mehr behandelt zu werden. Wie das ukrainische Netzwerk für Menschen mit HIV/Aids am Mittwoch mitteilte, wird es in etwa drei Wochen für so viele Betroffene keine Medikamente mehr geben. Dagegen protestierten Aktivisten der Organisation, indem sie vor dem Regierungsgebäude in Kiew einen symbolischen Friedhof errichteten.

