Washington (AFP) Die Einwanderungsreform von US-Präsident Barack Obama hat vor Gericht erneut einen Rückschlag erlitten. Ein Berufungsgericht in New Orleans wies am Dienstag einen Antrag der Regierung ab, das Urteil eines Bundesrichters aus Texas aufzuheben, der im Februar mit einer einstweiligen Verfügung Obamas Exekutivanordnungen gestoppt hatte, die Millionen illegaler Einwanderer ein befristetes Aufenthalts- und Arbeitsrecht geben sollen. Stattdessen bestätigte das für Texas zuständige Berufungsgericht die Entscheidung von Richter Andrew Hanen vom Bundesgericht in Brownsville.

