München (SID) - Der deutsche Meister Bayern München hat im Play-off-Halbfinale der Basketball Bundesliga (BBL) zurückgeschlagen. Im zweiten Spiel der best-of-five-Serie setzten sich die Münchner mit 85:73 (46:37) gegen Alba Berlin durch und glichen zum 1:1 aus. Das dritte Spiel findet am Sonntag um 16 Uhr (BEKO-BBL.TV) in Berlin statt.

Vor 6700 Zuschauern im ausverkauften Audidome präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Svetislav Pesic in der Neuauflage des Vorjahresfinales deutlich besser als noch bei der Auftaktpleite (55:81) in Berlin. Das Pesic-Team agierte selbstbewusster und setzte die "Albatrosse" von Beginn an unter Druck.

Berlin jagte fast das ganze Spiel einem Rückstand hinterher, blieb aber bis kurz vor Schluss in Schlagdistanz. Allerdings ließ die Dreierquote zu wünschen übrig, nur 25 Prozent der Distanzwürfe fanden ihr Ziel. Die Gastgeber hingegen waren gerade im letzten Durchgang treffsicherer und setzten sich ab. Die Bayern, die ohne Nationalspieler Heiko Schaffartzik (Wadenzerrung) aufliefen, hatten in Bryce Taylor (14 Punkte) ihren besten Werfer, für Berlin war Jamal McLean (16) am erfolgreichsten.

Am Sonntag kann Berlin erneut vorlegen, den Münchnern gelang in dieser Saison in der Hauptstadt noch kein Sieg. Sowohl zum Saisonauftakt im Champions Cup (68:76) als auch in der BBL-Hinrunde (80:83) und dem Pokal-Viertelfinale (69:74) setzte es in der Arena am Ostbahnhof Niederlagen.