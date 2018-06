Bujumbura (AFP) Die in Burundi einflussreiche Katholische Kirche zieht sich aus dem Wahlprozess in dem ostafrikanischen Land zurück. Angesichts der Art, in der die Wahlen organisiert worden seien und wie sie sich entwickelten, habe die Kirche alle Priester, die in Wahlkommissionen tätig sind, zum Rückzug aufgefordert, erklärten die Bischöfe am Donnerstag. Dennoch rief die Kirche die Bürger zur Wahl auf, aber niemand solle dazu gezwungen oder bestochen werden.

