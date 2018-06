Berlin (AFP) Der Bund will den Kommunen bei der Versorgung minderjähriger Flüchtlinge stärker unter die Arme greifen. Dafür wurde am Donnerstag in Berlin das Programm "Willkommen bei Freunden" gestartet, wie das Bundesfamilienministerium in Berlin mitteilte. "Viele Kinder und Jugendliche sind allein unterwegs und ohne Begleitung ihrer Eltern aus der Heimat vor Krieg, Verfolgung oder Armut geflohen", erklärte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD).

